«Засовывала ногу в сейф и прятала купюры под пятку»3
- 19.03.2024, 14:53
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В Гомеле директор оригинально обворовывала собственный магазин.
Гомельчанка в течение полугода воровала товары с полок и выручку из сейфа в магазине, директором которого была.
Система учета товарных ценностей, принятая в небольших магазинах сети, устроена сложно. К тому же часть товара может списываться и утилизироваться. Этим и воспользовалась директор гастронома, пишет местное издание «Белка».
Из магазина регулярно исчезали мясные продукты, алкоголь и табак. Их руководительница просто списывала как просрочку.
Куда более оригинальным способом женщина воровала деньги из сейфа в собственном кабинете. Чтобы не попадать в объектив видеокамеры, она открывала сейф, засовывала в него ногу и прятала несколько купюр в обувь под пятку.
Нехорошее заподозрила заместитель, которая настояла на инвентаризации. После проверки магазин не досчитался более 2,5 тысяч рублей.
На предварительном этапе директор признала хищение денег и местных товаров. Материалы дела готовятся для направления в суд.