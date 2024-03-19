В 12 минутах от Минска продается стильный дом по хорошей цене 1 19.03.2024, 15:14

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Можно жить постоянно.

В респектабельном дачном поселке в 15 минутах от Минска продается новый дом с классной планировкой и стильным интерьером. Строился он для постоянного проживания, отопление газовое, вода центральная — чем не вариант полноценного загородного жилья? По местным меркам он, кстати, стоит недорого, пишет realt.by.

В СТ «Ясная Поляна» сезонные домики редкость — здесь люди обживаются всерьез и надолго. Земля стоит недешево — пустые наделы от 35 тысяч долларов. На стоимость влияет месторасположение — дачи примыкают к респектабельной Юхновке, до Минска 15 минут на машине. Оборудована детская и спортивная площадки. Проведена реконструкция электросетей, сделана новая промышленная скважина.

Дом построен два года назад, по каркасной технологии. Строила фирма, есть гарантия на 5 лет. Стоит строение на свайном фундаменте, но это трудно заметить — цоколь аккуратно зашит плитным материалом (крашенным ЦСП), по периметру — отмостка из мытого щебня.

Для каркаса использовался пиломатериал технической сушки. Фасад обшит цементно-стружечными плитами со вставками деревянного планкена — такая комбинация выглядит эстетично и стильно.

В потолках, полах и стенах заложено 200 мм каменной ваты — по уверениям владельцев, дом получился очень теплым, расходы на отопление минимальные.

Общая площадь — 120 м2. Дом простой по форме, с вальмовой четырехскатной крышей, террасой, на которую можно выйти сразу из кухни-гостиной. Рядом с кухней находится топочная, которая является одновременно и кладовкой.

Возле парадного входа расположился небольшой кабинет, который можно использовать и как спальню. Далее совмещенный санузел с душевой кабиной, жилая комната и мастер-спальня. Она организована на американский манер — с собственной ванной комнатой и гардеробом. В ванной стоит большая мраморная ванна.

Внутри каркасные стены зашили гипсокартоном, зашпаклевали и покрасили. В гостиной и спальне одну стену зашили имитацией бруса — получился яркий акцент в интерьере.

Потолки натяжные, на полах — кварц-виниловая плитка. В общем санузле на полу и стенах — обычная керамическая плитка.

Отапливается дом газовым котлом и радиаторами. Теплых полов нет.

Участок 9 соток, частично огорожен, благоустроен. На нем имеется старый кирпичный садовый домик, который можно переоборудовать в баню или, например, мастерскую.

Стоимость этого варианта — 150 000 долларов.