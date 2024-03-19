51 рубль за 13 минут: чем чревато брать такси от «борта» 4 19.03.2024, 15:48

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Переплата за поездку получается внушительной.

В столичную налоговую обратился расстроенный клиент. Обычная поездка в такси в конце прошлой недели серьезно ударила по кошельку мужчины.

Весь путь занял 13 минут. Но обошлась поездка в более чем 51 рубль. Почему так дорого? Мужчина взял машину на стоянке, как говорится от бордюра или от борта.

«Понять недовольного клиентам можно. Но вот помочь ему налоговые органы не могут. Ведь все по закону. И даже чек таксометра в подтверждение уплаты 51,9 руб. у клиента на руках, но он всё равно чувствует себя обманутым», — сообщает телеграмм-канал управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

Кстати, такая же поездка, если бы заказ был оформлен через популярное интернет-приложение, обошлась бы в 15 рублей. Так что будьте осторожны, пользуясь услугами тех, кто берет пассажиров на стоянке.

Целевой группой таких таксистов, отметили в налоговой, чаще всего выступают пожилые люди, а также приезжие из других городов и иностранные туристы.