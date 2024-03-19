«Товаров первой необходимости нет вообще» 9 19.03.2024, 15:54

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Жительница Белгорода пожаловалась на пустые полки в магазинах и получила ответ.

В российском Белгороде, где продолжаются обстрелы в связи с рейдом российских добровольцев, местная жительница пожаловалась на пустые полки в магазинах. По ее словам, в городе сложно найти даже такие товары как мясо, фрукты или овощи.

Видео с россиянкой распространилось в соцсетях, пишет obozrevatel.com. Так, в комментариях к видео украинцы заявили, что теперь в Россию бумерангом возвращается все то, что пришлось пережить украинцам в начале войны.

В то время как по российскому телевидению пропагандисты обсуждают лишь триумф Путина на выборах, жители Белгорода жалуются на постоянные обстрелы и то, что в магазинах нет даже продуктов первой необходимости.

«Вот как можно что-то приготовить если полки пусты в магазинах. Просто ничего нет: ни огурцов, ни помидоров, ни фруктов… Товаров первой необходимости нет вообще. Нет мяса, колбасы, лука или моркови», – жалуется россиянка.

В ответ на это украинцы заявили, что жители Белгорода должны благодарить за все это Путина, организовавшего им такую «райскую жизнь». Ведь сейчас те проблемы, с которыми сталкивались украинцы в начале российской агрессии, переживают сами россияне.

«Если у РФ нет мяса, помидоров, огурцов, тогда съедайте того, которого выбрали»; «Пока Пуйло не стал бомбить Харьков, белгородцы имели райскую жизнь. В общем, благодарите своего фюрера за то, что с вами происходит»; «Можем дроном доставить продукты, но есть нюанс»; «Мы это прошли 2 года назад»; «Все ваше мясо на фронте»; «Мы два года назад заехали в АТБ, а там одна кока-кола, ничего, выжили, теперь ваша очередь», – пишут украинцы.