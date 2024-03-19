«В конце апреля Путин и Лукашенко могут пойти на провокации» 10 19.03.2024, 16:52

7,626

Политолог рассказал, что может стоять за активностью белорусских войск на границе с Литвой.

Мониторинговые группы заявляют, что подразделения 19-й отдельной механизированной бригады в рамках «проверки боевой готовности» могут перебросить к границе с Литвой. Там уже появился блокпост с техникой.

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к белорусскому политологу Анатолию Котову:

— Как минимум — это создание точки напряжения для литовской безопасности. Литве придется реагировать на переброску войск практически под ее границу: выдвигать свои подразделения, возможно — корректировать план учений (которые сейчас проходят под эгидой НАТО) с тем, чтобы принять меры на случай возможных глупых и безрассудных провокаций.

— Западные СМИ описывали сценарии, в которых после выборов в РФ Путин попробует прощупать на прочность НАТО. Видите ли вы предпосылки к реализации подобных прогнозов?

— Определенные предпосылки давно есть. Все события, происходящее после 2014-го года, говорят о том, что российское руководство сделало ставку на конфронтацию, обострение ситуации в Европе в целом. А так же на отвоевание того, что они считают «своими исконными территориями». Знаете, сложно сказать, карта какого года в этом плане лежит у Путина на столе.

Вот они и пытаются устроить какие-то пограничные гибридные действия. Для этого на внешние границы вернулись и мигранты, которых не было почти два месяца. Для этого проводится «проверка боеготовности», которая осуществляется непосредственно у границы, другие диверсионно-разведывательные действия.

К слову, понимая логику действия российской режима, он будут все это делать чужими руками.

— Какая роль в этих планах может быть отведена Лукашенко?

— Считаю, что есть еще небольшой временной запас до начала реализации каких-либо активных действий на внешнем контуре. Так как РФ нужно завершить внутреннюю реконфигурацию. Она будет закончена расстановкой чиновников по новым местам. Это продлится примерно до третьей декады апреля. После этого может начаться все что угодно, но точно ничего хорошего.

Лукашенко в этом раскладе, так или иначе, играет роль человека, который РФ уже не только территорию должен предоставить. Этого уже мало. Пока Россия не готова к открытому конфликту с НАТО, ей как раз чужие руки, и сотрудники спецподразделений здесь очень кстати. Лукашенко в текущем раскладе является идеальным союзником для реализации каких-то агрессивных гибридных действий в отношении стран-соседей. В формате «прощупать» — он просто идеально подходит.

Возможно, будет тестирование того, как Запад отреагирует на гибридные операции. Понятно, кто за ними будет стоять, но адекватная, серьезная военная реакция может привести к тому, чего Запад до последнего пытается избежать — открытого противостояния в РФ.

Подчеркну, с третьей декады апреля какие-то внутренние предпосылки к этому будут подготовлены. Опять-таки, натовские учения будут подходить в концу. Логика Путина достаточно простая — как у гопника из подворотни. Бить тогда, когда противник менее всего готов.

К слову, еще 1-1,5 года, и какой-либо серьезный конфликт с НАТО будут обозначать для Путина самоубийство.

— Почему?

— Европа эти два года, которые уже выиграла для нее Украина, перестаивает экономику на военные рельсы. Успешно развивается военная промышленность. В 2022-ом году Европа была совсем не готова воевать в конфликте такого масштаба.

Кстати, полностью согласен с недавним высказыванием польского премьера Дональда Туска, который сказал о том, что «времена покоя прошли и Европа находится в новой довоенной эпохе».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram