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«Пришел домой с ночной смены и увидел в дверях бумажку»

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  • 19.03.2024, 16:59
  • 6,224
«Пришел домой с ночной смены и увидел в дверях бумажку»

Белорусов продолжают массово вызывать на военные сборы.

С 11 марта Вооруженные силы Беларуси проводят проверку боевой готовности. В связи с этим начали призыв военнообязанных из запаса.

- Сегодня утром пришел с ночной смены и увидел в дверях эту бумажку, — сообщил подписчик телеграм-каналу «Баста!».

Немного не по себе даже стало, когда рассмотрел ее. Я и так заменяю троих людей, а сейчас уйду и вообще не знаю, как и что будет. Интересно, если не пойду, что за это будет?

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