«Пришел домой с ночной смены и увидел в дверях бумажку»12
- 19.03.2024, 16:59
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Белорусов продолжают массово вызывать на военные сборы.
С 11 марта Вооруженные силы Беларуси проводят проверку боевой готовности. В связи с этим начали призыв военнообязанных из запаса.
- Сегодня утром пришел с ночной смены и увидел в дверях эту бумажку, — сообщил подписчик телеграм-каналу «Баста!».
Немного не по себе даже стало, когда рассмотрел ее. Я и так заменяю троих людей, а сейчас уйду и вообще не знаю, как и что будет. Интересно, если не пойду, что за это будет?