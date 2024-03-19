«Пришел домой с ночной смены и увидел в дверях бумажку» 12 19.03.2024, 16:59

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Белорусов продолжают массово вызывать на военные сборы.

С 11 марта Вооруженные силы Беларуси проводят проверку боевой готовности. В связи с этим начали призыв военнообязанных из запаса.

- Сегодня утром пришел с ночной смены и увидел в дверях эту бумажку, — сообщил подписчик телеграм-каналу «Баста!».

Немного не по себе даже стало, когда рассмотрел ее. Я и так заменяю троих людей, а сейчас уйду и вообще не знаю, как и что будет. Интересно, если не пойду, что за это будет?