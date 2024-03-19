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На фоне фейков о своей смерти король Великобритании вышел в свет

  • 19.03.2024, 17:06
  • 1,694
На фоне фейков о своей смерти король Великобритании вышел в свет

Чарльз III встретился с британскими ветеранами.

После того как в сети появилось фейковое заявление о смерти короля Великобритании Карла (Чарльза) III, Букингемский дворец опубликовал новые снимки правителя. Он встретился с ветеранами Корейской войны.

Об этом сообщили на официальном аккаунте Букингемского дворца в Instagram. На снимках король Чарльз III пребывает в хорошем настроении и выглядит весьма бодро.

По информации дворца, встреча с ветеранами Корейской войны состоялась утром 19 марта в честь 70-летие со дня подписания перемирия, которое положило конец Корейской войне (25 июня 1950–27 июля 1953 гг.). На кадрах видно, как король энергично о чем-то говорит с ветеранами и улыбается им. Кроме того, Чарльз III стоял перед гостями, в то время как некоторые из них сидели в креслах. Это еще раз указывает на то, что самочувствие короля Великобритании хорошее.

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