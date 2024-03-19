В Беларусь из Польши смещается фронтальный раздел 1 19.03.2024, 17:12

2,054

Прогноз погоды на 20-22 марта.

20 марта погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине страны скажется влияние теряющего активность фронтального раздела. Облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Ночью и утром по юго-восточной половине страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Днем местами ожидаются небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

21 марта скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +7..+12°С.

22 марта погодные условия в республике в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут кратковременные дожди (ночью умеренные, днем небольшие). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по юго-востоку до +5°С по западу страны, максимальная днем +6..+13°С.