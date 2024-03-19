«Ниф-ниф» по-кремлевски

У россиян в прямом смысле пол уходит из-под ног.

Пока Путин планирует превращать многолиарды денег в снаряды и танки, у россиян в прямом смысле пол уходит из под ног.

В Энгельсе местная жительница провалилась в подвал вместе со своей ванной и унитазом.

Можно было бы отговориться, что все деньги потратили на восстановления жилья в Мариуполе, но ведь и там понастроили «ниф-ниф» домиков взамен разрушенных.

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