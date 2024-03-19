Кремлевские пропагандисты расписались в беспомощности ПВО РФ 19.03.2024, 17:34

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И объяснили жителям Белгородской области, почему их не могут прикрыть с воздуха.

Российские пропагандисты объяснили жителям Белгородской области, что хваленая ПВО государства-агрессора не защитит их. Заявили, что страна большая, поэтому плотную защиту создать невозможно, пишет obozrevatel.com.

Так пропагандисты Михаил Тимошенко и Виктор Баранец объяснили неспособность российской ПВО противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается страна. В эфире радио «Комсомольская правда» житель Белгородщины спросил, почему американские авианосцы защищены надежнее, чем их регион.

«Эксперты» пренебрежительно ответили жителю Белгородской области, что все это уже объяснялось.

«Сто раз объясняли, объясняем в сто первый. Размеры страны таковы, что создать единое пространство 100-процентного перехвата невозможно. Более того, системы ПВО они прикрывают, а не защищают, это не броня. Поэтому ПВО имеет очаговый характер, объектовый», – сказал Тимошенко.