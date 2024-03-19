Мягкий развал России: в каком виде может произойти 3 19.03.2024, 18:15

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Какие территории могут отколоться и что этому способствует.

Распад России становится все более реальным. Большие финансовые трудности в отдельных регионах могут повлечь за собой поиск других вариантов существования.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал «24 Каналу», что вполне очевидна достаточно легкая модель распада России.

Какие регионы России могут отколоться

Липсиц отметил, что Россия как экономика всегда держалась на том, что западная ее часть является транзитным регионом, через который идут ресурсы, добываемые на востоке. Так происходит экспорт в Европу, а оттуда товары поступают в Москву, через которую направляются в другие страны.

Однако, заметил он, сейчас неожиданно для всех Россия сломала эту модель и развернулась на Восток. И западная часть России оказалась неким тупиком – дальше начинается «железный занавес».

- Поэтому получается, что восточная часть России – не только за Уралом, но и практически за Волгой – уже не так нуждается в центральной ее части, – сказал доктор экономических наук.

Ведь, объяснил он, теперь все идет из Китая. Поэтому восточные регионы России неожиданно получили большую свободу от западной части страны-агрессора, чем она от них.

Как может произойти раскол России

Доктор экономических наук отметил, что местные губернаторы сидят на подачках из федерального бюджета. А их поступает все меньше из-за нехватки денег. Поэтому возникает ситуация, когда восточные регионы России могут начать искать себе другие варианты существования.

- Это будет движение местных элит, которым станет невыгодно и неинтересно ждать подачек от Москвы, – заявил Липсиц.

Поэтому, по его словам, может возникнуть некая региональная преступная группа, которая будет нарушать российские законы и пытаться обособиться, не отдавая доходы в Москву.

Он добавил, что очевидна достаточно легкая модель распада страны-агрессора – начиная от Астрахани, все восточные регионы России имеют выход в мир без каких-либо западных регионов.

По его словам, восточные регионы могут быть участниками мировой экономики через Каспийское море или через границу с Казахстаном, не обращаясь за помощью к западным регионам России. Если будет продолжаться разрушение финансовой системы России, то такая модель по отделению территорий может стать вполне реальной.