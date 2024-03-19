Лукашисты утверждает, что «Новое зрение» 12 лет работало незаконно 1 19.03.2024, 18:26

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Теперь, вероятно, будет пытаться отсудить доход за это время.

В среду, 20 марта, экономический суд Минска начнет рассматривать «протокол об административном правонарушении» иностранного предприятия «Новое зрение». Причина — работа без лицензии в 2022 году. Но это, судя по всему, только верхушка айсберга. Об этом «Зеркалу» сообщил основатель сети Олег Ковригин и рассказал подробности.

Напомним, 27 июля 2023 года Минздрав забрал лицензию у «Нового зрения» якобы за предоставление в момент ее получения «подложных документов с недостоверными сведениями об ответственных лицах, которые не были трудоустроены на предприятии». В заявлении ведомства указывалось, что лицензия у компании забирается с «даты ее выдачи». Ранее на этом моменте ни силовики, ни представители медцентра не заостряли внимание, однако становится понятно, для чего эта деталь была в заявлении министерства — сейчас «Новое зрение» обвиняют в работе без лицензии с 2011 года, когда и было выдано отозванное разрешение. Теперь государство может попытаться забрать доход компании, полученный якобы незаконно.

Исходя из текста документа, который есть в распоряжении журналистов, экономический суд будет рассматривать протокол от Департамента финансовых расследований КГК от 14 марта текущего года. В нем старший инспектор ДФР Владимир Ковалев фактически приходит к выводу, что с 2011 по 2023 год предприятие работало незаконно, однако далее по какой-то причине рассматривает нарушения только за 2022 год. За это время был получен якобы незаконный доход в размере 17,06 миллиона рублей.

ДФР признал это нарушением ч. 1 ст. 13.3 КоАП (Незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает не только штраф до 500 базовых (до 20 тыс. рублей), но и конфискацию до 100 процентов суммы дохода.

— По всей видимости, будет еще 11 таких протоколов, — говорит Олег Ковригин. — Они сейчас будут по каждому году их составлять, считать доходы и принимать решение о конфискации. То есть сумма вырастет в 10 раз. И она будет не уплачена. В счет этого конфискуют все оборудование, здания и так далее. Как я уже говорил, цель — забрать весь бизнес, да еще чтобы остались должны.

Нарушения, которые указаны в протоколе ДФР, Ковригин называет абсурдом. По его словам, с таким контролем в сфере частной медицины предприятие не могло бы проработать незаконно 12 лет.

— Все сведения, которые мы подавали в Минздрав для получения лицензии, были верны. Более того, они проходили тщательную проверку. Также «Новое зрение» проходило регулярные проверки — до пяти в год. В том числе и Министерства здравоохранения, которое в полном объеме смотрит все документы, также и первичные, на основании которых выданы лицензии и ведется деятельность. Проверки не находили нарушений, предприятие продолжало работать. Почему 10 лет назад не находили нарушений и не отзывали лицензию? — задается вопросом Ковригин. — Подумайте сами, как мы могли получить лицензию с такими нарушениями, как они описывают? Почему не наказаны сотрудники Минздрава, которые выдавали разрешение, и те, кто все эти годы проверял «Новое зрение»?

Видимо, они ничего не смогли найти. Поэтому выкрутили так. Я считаю, что этот протокол — справка о том, что я абсолютно честный человек. И все люди, которые работали с предприятием, честные люди. Потому что вряд ли хоть кто-то в здравом уме в Беларуси поверит в эту ахинею о том, что предприятие работало без надлежаще оформленной лицензии. Компания, которая проверялась в Беларуси неоднократно. Это звучит просто как анекдот. Словно уже устали ковырять, ничего найти не могут. Ну давайте, мол, сделаем так.

Заседание по этому протоколу пройдет 20 марта в 15.00 в экономическом суде Минска. Ликвидаторы «Нового зрения» узнали о дате суда лишь в понедельник. Присутствовать в суде представители «Нового зрения» не смогут.

— Ликвидатор прислал официальное письмо с отказом работать с нами. Причина — давление и угрозы со стороны силовых структур. Так что защитить себя в суде мы не сможем, — отмечает предприниматель. — В повестке в суд указано, что рассмотреть дело могут и без присутствия участников процесса. А поскольку ликвидатор отказался работать с нами, то и юристов нанять и апелляцию подать он не сможет. Фактически завтрашнее решение суда автоматически вступит в силу.

Что же касается уголовного дела в отношении руководства «Нового зрения» о якобы зарплате в конвертах, то по нему никакой новой информации от СК нет.