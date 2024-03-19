Bild: Германия купит у США дальнобойные ракеты, которые могут заменить Taurus 19.03.2024, 18:36

Ракеты будут использовать при помощи истребителей F-35.

Германия планирует в этом году заказать у США крылатые ракеты JASSM-ER. Они могут в долгосрочной перспективе стать заменой для Taurus. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, ожидается, что Бундесвер закупит 75 американских крылатых ракет JASSM-ER. Официальный контракт хотят заключить осенью этого года.

Такие ракеты будут использовать при помощи истребителей F-35, которые Германия также заказала у США.

- В долгосрочной перспективе закупка крылатых ракет JASSM может заменить нынешние Taurus в арсенале ВВС (Германии - ред.), - пишут журналисты.

Они отмечают, что ракеты JASSM-ER были разработаны позже, чем Taurus, и их характеристики «по меньшей мере равны».

Что известно о JASSM-ER

Отметим, JASSM-ER - дальнобойные крылатые ракеты, которые способны уничтожать цели на расстоянии как минимум до 926 километров.

Фактическая максимальная дальность полета, которая также зависит от высоты и скорости несущей системы, держится в секрете.

США уже использовали JASSM-ER - в 2018 году таким вооружением был уничтожен завод по производству химического оружия, который принадлежал режиму президента Сирии Башара Асада.

Напомним, еще с прошлого года Украина просит Германию передать дальнобойные ракеты Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Поставки не начинаются до сих пор. В частности, против выступает канцлер Олаф Шольц. По его словам, для развертывания ракет необходимо присутствие немецких солдат в Украине, что якобы приведет к непосредственному участию ФРГ в войне с Россией.

Также Шольц боится, что при неправильном использовании ракеты Taurus могут нанести удар по Москве.