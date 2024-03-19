Минчанин через суд все-таки заставил соседей снять шумный кондиционер 6 19.03.2024, 18:45

1,850

Он добивался этого два года.

Минчанин подал более 200 обращений в различные инстанции. Соседи тоже не отступали, борясь до последней апелляции, пишет tochka.by.

Дмитрий все-таки добился своего – и теперь может жить в комфорте.

Ему мешал соседский кондиционер: шум, вибрации по стене. Два года мужчина судился, был на грани физического истощения. И вот история закончилась.

Игра на истощение

Конфликт начался летом 2022 года. Место действия — Минск, многоэтажка на улице Железнодорожной.

Здесь жил и страдал Дмитрий. Кондиционер на лоджии смежной квартиры не давал ему спать — докучали шум и вибрация по газосиликатным стенам.

Особенно раздражал кондиционер летом, когда приходилось ночевать с открытым окном. Дмитрий дошел до грани истощения — его вес упал до 38 кг.

Соседи настаивали на том, что климатическую установку разместили по всем правилам, переносить ее не станут. Мол, свежий ремонт, место установки согласовали — по документам все в порядке. И даже конденсат услужливо отвели.

Дмитрий предложил возместить затраты переноса конструкции за свой счет. Соседи отказались. Пошли длинные разборки в судах. Экспертизы не раз замеряли уровень шума.

Счастливый конец

И только в начале марта 2024 года история закончилась хеппи-эндом для Дмитрия. Соседи оказались не менее крепкие, боролись до последней апелляции. Суд ее отклонил.

Решение суда вступило в силу — кондиционер соседи обязаны снять. Не выполнят сами — придут из органов принудительного исполнения.

Дмитрий пока живет в другой арендованной квартире. Снял ее, чтобы выспаться, пока шли судебные тяжбы. Ждет демонтажа шумного кондиционера и переезда на прежнюю, но также съемную квартиру.

Как пояснил мужчина, у него есть договоренность с владельцем на выкуп недвижимости. Он планирует здесь жить долго, поэтому так неистово и боролся за свой акустический комфорт.