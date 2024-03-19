Минчанин через суд все-таки заставил соседей снять шумный кондиционер

Минчанин через суд все-таки заставил соседей снять шумный кондиционер6
- 19.03.2024, 18:45
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Он добивался этого два года.
Минчанин подал более 200 обращений в различные инстанции. Соседи тоже не отступали, борясь до последней апелляции, пишет tochka.by.
Дмитрий все-таки добился своего – и теперь может жить в комфорте.
Ему мешал соседский кондиционер: шум, вибрации по стене. Два года мужчина судился, был на грани физического истощения. И вот история закончилась.
Игра на истощение
Конфликт начался летом 2022 года. Место действия — Минск, многоэтажка на улице Железнодорожной.
Здесь жил и страдал Дмитрий. Кондиционер на лоджии смежной квартиры не давал ему спать — докучали шум и вибрация по газосиликатным стенам.
Особенно раздражал кондиционер летом, когда приходилось ночевать с открытым окном. Дмитрий дошел до грани истощения — его вес упал до 38 кг.
Соседи настаивали на том, что климатическую установку разместили по всем правилам, переносить ее не станут. Мол, свежий ремонт, место установки согласовали — по документам все в порядке. И даже конденсат услужливо отвели.
Дмитрий предложил возместить затраты переноса конструкции за свой счет. Соседи отказались. Пошли длинные разборки в судах. Экспертизы не раз замеряли уровень шума.
Счастливый конец
И только в начале марта 2024 года история закончилась хеппи-эндом для Дмитрия. Соседи оказались не менее крепкие, боролись до последней апелляции. Суд ее отклонил.
Решение суда вступило в силу — кондиционер соседи обязаны снять. Не выполнят сами — придут из органов принудительного исполнения.
Дмитрий пока живет в другой арендованной квартире. Снял ее, чтобы выспаться, пока шли судебные тяжбы. Ждет демонтажа шумного кондиционера и переезда на прежнюю, но также съемную квартиру.
Как пояснил мужчина, у него есть договоренность с владельцем на выкуп недвижимости. Он планирует здесь жить долго, поэтому так неистово и боролся за свой акустический комфорт.