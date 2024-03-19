Лукашенко размечтался о деньгах Путина 6 19.03.2024, 18:57

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Но их не будет.

Лукашенко рассказал о баснословных перспективах сотрудничества с РФ, которые якобы ему обещал «новоизбранный» Путин. Но он не учел, что его кремлёвский хозяин еще больше оторван от действительности, чем он сам.

Такое мнение в письме в редакцию сайта Charter97.org высказал читатель Лев.

По фотографиям видно, что руководители экономического блока РФ пребывают в шоке на всех последних совещаниях, на которых кремлёвский безумец нарезает новые «гениальные» проекты развития страны.

Расходы Путина с каждым днем растут. За прошлый год экспорт России упал на треть. Санкции реально работают, и их эффект с каждым днём усиливается. Запад арестовал российское имущество на десятки миллиардов долларов. Правительство РФ уже давно залезло в так называемый фонд национального благосостояния для закрытия бюджетных дыр. Для российской экономики настало по-настоящему тяжелое время.

Лукашенко тешит себя самообманом, надеясь поучаствовать в «распиле» российских денег.