Под Варшавой водители задержали пьяного белоруса 1 19.03.2024, 19:14

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Их напугало, как грузовик едет по трассе.

Под Варшавой водители произвели гражданское задержание белоруса. Его стиль вождения показался очевидцам странным. Прибывшая полиция зафиксировала у мужчины более чем 2,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщает MOST со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в пятницу, 15 марта, недалеко от Воломина — города под Варшавой. На трассе в направлении Белостока оказалась сотрудница отдела по борьбе с экономическими преступлениями Варшавской полиции. В тот момент она была не при исполнении и ехала на частном автомобиле.

В районе деревни Зеленка она обратила внимание на грузовик, который петлял по трассе. Женщина связалась с полицией, а сама последовала за автомобилем, ожидая удобного момента, когда водителя можно будет остановить.

Вскоре в районе деревни Эмильянув грузовик свернул на парковку, и женщина тут же подошла к водителю. От него доносился сильный запах алкоголя. Она и еще один очевидец приняли решение задержать водителя до прибытия полиции. Чтобы нарушитель не мог скрыться, женщина забрала ключ зажигания.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что за рулем находился 39-летний гражданин Беларуси. Тест показал 2,5 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Когда мужчина протрезвел, ему предъявили обвинение. Теперь белорусу грозит до двух лет лишения свободы