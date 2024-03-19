В строящемся ЖК в «Лебяжьем» предлагают квартиру почти за $200 000 по курсу 19.03.2024, 20:51

Но есть варианты и дешевле.

На улице Тимирязева, в ЖК «Олимпик парк», предложили еще одну порцию «квадратов». В трех домах. Застройщик «Сетко Резиденшл» зовет в долевку всех, кто может себе позволить большие и дорогие квартиры. Ведь стоимость метра стартует от 5200 рублей. Проектная декларация опубликована в газете «Звязда», передает «Онлайнер».

Какие цены?

Сильно перебирать на самом деле не придется. Пока предлагаются только девять квартир. Но каких!

В доме 2.1 по генплану свободны три квартиры со следующими характеристиками:

№6 площадью 106,52 «квадрата» — метр в ней обойдется в 5200 рублей (примерно $1625);

№58 площадью 68,98 «квадрата» — стоимость одного метра составляет 5500 рублей (почти $1720);

№70 площадью 78,81 «квадрата» — метр считают по 5800 рублей (где-то $1812).

В следующем доме, №2.2 по генплану, к долевке готова пока только одна квартира. Ей присвоен проектный номер 11. Площадь — 78,63 квадратного метра. За один «квадрат» надо будет заплатить 5700 рублей ($1780 по курсу).

Больше всего квартир — сразу пять — «хранится» в доме №2.3 по генплану. Цены примерно такие же, как и в соседних пятиэтажках.

За «квадрат» в квартире №1 общей площадью 91,01 метра просят 5300 рублей (ориентировочно $1655).

В квартире №4 сразу 90,3 квадратного метра, каждый стоит 5500 рублей (почти $1720).

Квартира №7 имеет аналогичную площадь, но метр в ней стоит уже 5600 рублей ($1750).

Еще дороже обойдется квартира №10 с аналогичной площадью, «квадрат» в ней оценили в 5800 рублей ($1812).

Такую же ценовую планку держит квартира №31. Ее площадь 108,19 «квадрата», а метр отпускают по 5800 рублей.

То есть самая дорогая и просторная квартира обойдется дольщику в 626 400 рублей, или $195 750 по курсу. Пугают такие цифры? Застройщик сделал уточнение, что «по соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка от общей стоимости объекта долевого строительства».

Предлагают всем желающим и машино-места. По 63 100 рублей за штуку.

Что за дома?

Дом №2.1 по генплану рассчитан на 75 квартир и будет состоять из жилых 4—5 этажей. В новостройке №2.2 запроектировано три подъезда на 75 квартир, гараж-стоянка, а также места для хранения велосипедов. Жилой дом №2.3 по генплану будет состоять из трех секций и пяти этажей. Возле него оборудуют открытый паркинг, рассчитанный на 32 автомобиля, а также места для велосипедов.