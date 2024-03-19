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Лукашенко определил статус белорусских космонавтов

  • 19.03.2024, 21:06
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Лукашенко определил статус белорусских космонавтов

За блага придется платить лояльностью.

Александр Лукашенко 19 марта подписал указ о статусе белорусского космонавта, сообщила пресс-служба диктатора. Этот документ закрепляет права и обязанности космонавта Республики Беларусь, который должен вот-вот появиться в стране после скоро запланированного полета в космос Марины Василевской.

Сообщается, что указ приняли для определения правового положения белорусских космонавтов и приравненных к ним лиц, учитывая реализацию первого в истории суверенной Беларуси проекта по космическому полету.

Марина Василевская собирается стартовать на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 21 марта.

В документе отмечается, что статус космонавта присваивается гражданину Республики Беларусь, совершившему космический полет, а также его дублеру. То есть космонавтом в Беларуси можно стать, даже не побывав в космосе.

Для лиц со статусом белорусского космонавта предусматривается ряд льгот и преференций, в том числе сохранение занимаемой должности, медобслуживание в Республиканском клиническом медицинском центре, пенсионное обеспечение, господдержка при строительстве жилья.

Отдельно в указе отмечается, что космонавт должен «соответствовать своему высокому званию», иметь «твердую гражданскую позицию», принимать активное участие в общественно-политической жизни страны, а также достойно представлять Беларусь на международной арене.

В современном контексте это явно означает обязанность стоять на провластных позициях и активно участвовать в пропагандистских мероприятиях.

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