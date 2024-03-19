Оккупированная Запорожская АЭС на грани коллапса 19.03.2024, 21:09

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МАГАТЭ предупредило об угрозе катастрофы.

Шесть из семи стандартов ядерной и физической безопасности МАГАТЭ полностью или частично нарушены на оккупированной Запорожской АЭС, сообщает DW.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, станция восемь раз была обесточена, а квалифицированного персонала для обслуживания ЗАЭС не хватает.

«Станция продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с кадровым обеспечением, проверкой и обслуживанием критически важных систем безопасности, а также надежностью логистической цепочки поставок», — заявил Гросси.

Президента украинской госкомпании «Энергоатом» Петр Котин отметил, что более 300 работников, не подписавших контракт с российским «Росатомом» лишились доступа к станции. Он добавил, что до начала войны в Украине, тепловые блоки ЗАЭС были модернизированы, они существенно отличаются от российских аналогов, а для их обслуживания нужны квалифицированные кадры.

«Там набран персонал из близлежащих городов, поселков, которые вообще не понимают, что такое атомная станция — они ее издали видели», — заявил Котин. Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная заявила, что украинским специалистам, которые не подписали контракт с «Росатомом» запрещают уехать из оккупированного Энергодара, а Киев и МАГАТЭ не ведут переговоров об их освобождении.

Со своей стороны, руководитель отдела анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк пояснил изданию, что даже не работающее состояние станции представляет угрозу. Российские власти сообщали о проблемах с утечкой борной кислоты, что может привести к коррозии и серьезному отказу оборудования.

«Если будет продолжаться несанкционированное и некорректное использование станции, возрастает вероятность того, что будет отказывать оборудование, даже если блоки находятся в состоянии холодной остановки», — отметил Гуменюк.

Совет управляющих МАГАТЭ на заседании в марте потребовал от России вернуть Украине контроль над атомной станцией, а также вывести оттуда весь некомпетентный персонал, включая военных. В свою очередь Москва отказалась выполнить требования организации.

«Любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к „возвращению“ ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России», — заявили в российском МИД.

ЗАЭС была захвачена российскими войсками в первые дни вторжения в Украину. После аннексии части Запорожской области президент РФ Владимир Путин передал объект под управление «Росэнергоатома».