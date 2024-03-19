Как будут летать чартеры из Беларуси в Турцию в этом сезоне

Как будут летать чартеры из Беларуси в Турцию в этом сезоне1
- 19.03.2024, 22:03
В Анталью — до середины ноября.
С весны по осень 2024 года чартеры из Беларуси будут летать на турецких курорты, больше всего — в Анталью. На пике сезона рейсы туда будут выполняться четыре раза в день, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций со ссылкой на консолидатора чартерных рейсов «АэроБелСервис».
Самолеты «Белавиа» весной — осенью 2024 года будут летать в курортную Турцию по трем направлениям — Анталья, Измир, Бодрум.
Рейсы в Измир будут курсировать с 27 мая по 3 октября (туры длительностью 10−11 ночей). В Бодрум — с 30 мая по 16 октября (также 10−11 ночей).
Самое большое количество рейсов традиционно запланировано в Анталью. «Белавиа» начнет выполнять программу с 19 апреля, закончит, по планам, 15 ноября. Туристам доступны туры продолжительностью от 4 до 28 дней. В пик сезона чартеры в Анталью будут отправляться из Национального аэропорта до 4 раз в день.
Кроме того, чартеры в Анталью будут доступны жителям областных городов — Бреста, Витебска, Гомеля.
По данным турагентств, раннее бронирование туров в Турцию идет в Беларуси очень успешно — объемы бронирований достигают доковидных времен.