Как будут летать чартеры из Беларуси в Турцию в этом сезоне 1 19.03.2024, 22:03

В Анталью — до середины ноября.

С весны по осень 2024 года чартеры из Беларуси будут летать на турецких курорты, больше всего — в Анталью. На пике сезона рейсы туда будут выполняться четыре раза в день, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций со ссылкой на консолидатора чартерных рейсов «АэроБелСервис».

Самолеты «Белавиа» весной — осенью 2024 года будут летать в курортную Турцию по трем направлениям — Анталья, Измир, Бодрум.

Рейсы в Измир будут курсировать с 27 мая по 3 октября (туры длительностью 10−11 ночей). В Бодрум — с 30 мая по 16 октября (также 10−11 ночей).

Самое большое количество рейсов традиционно запланировано в Анталью. «Белавиа» начнет выполнять программу с 19 апреля, закончит, по планам, 15 ноября. Туристам доступны туры продолжительностью от 4 до 28 дней. В пик сезона чартеры в Анталью будут отправляться из Национального аэропорта до 4 раз в день.

Кроме того, чартеры в Анталью будут доступны жителям областных городов — Бреста, Витебска, Гомеля.

По данным турагентств, раннее бронирование туров в Турцию идет в Беларуси очень успешно — объемы бронирований достигают доковидных времен.