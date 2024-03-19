Озвучены первые итоги 20-го заседания в формате «Рамштайн» 19.03.2024, 22:09

Представители коалиции стран-партнеров Украины провели результативную встречу.

Во вторник, 19 марта, на базе Воздушных сил США «Рамштайн» завершилась 20-я встреча Контактной группы по обороне Украины. Представители коалиции стран-партнеров провели результативную встречу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Так, вопрос о предоставлении боеприпасов Украине стал одним из важнейших на встрече.

«Ведь именно в них больше всего нуждаются украинские Силы обороны на поле боя. Очень большое количество стран заявило о пакетах помощи, в которые входят боеприпасы — 155 мм, 152 мм, 105 мм — и другие», — говорится в сообщении.

Другой важной темой для обсуждений стала ПВО. Партнеры Украины заверили в дальнейшем предоставлении большего количества ракет для этих систем.

Также участники встречи проинформировали, что подготовка украинских пилотов на F-16 «идет четко по плану». Украина продолжает работу в этом направлении с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими странами.

Предоставление дронов также стало важной темой встречи в формате «Рамштайн».

«К дроновой коалиции присоединились несколько новых стран и внесли взносы. Первые результаты этой коалиции — конкретные дроны, ожидаемые в Украине в конце марта. Коалиция прорабатывает возможность инвестирования в украинских производителей дронов», — заявили в оборонном ведомстве.