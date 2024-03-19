Росгвардию бросят на защиту НПЗ от дронов после потери 10% выпуска топлива 3 19.03.2024, 22:34

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Падение производства уже вызвало скачок оптовых цен на топливо в РФ.

Рогсвардия поможет Минэнерго обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов, заявил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Работа по безопасности ведется, действительно актуальный вопрос. Отрабатываем совместно, в том числе с коллегами из Росгвардии, [меры] по прикрытию объектов, установке необходимых систем защиты типа „Панциря“», — сказал Верхов.

Он добавил, что в случае выхода какого-то оборудования из строя «можно всегда перенаправить потоки топлива». «Главное, чтобы РЖД не подкачало. Обычно так мы и делаем», — заключил чиновник.

Накануне Reuters подсчитал, что налеты украинских дронов, которые в марте ударили по крупнейшим в России нефтеперерабатывающим заводам, парализовали почти десятую часть производства топлива в стране. Сейчас 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ находятся в режиме аварийного простоя. Если учитывать только НПЗ, которые выпускают бензин и дизельное топливо, то экономика потеряла около 9% производства, или 77,4 тысячи тонн в сутки в расчете на перерабатываемую нефть.

12 марта из-за удара БПЛА пострадал НПЗ «Лукойла» НижегородНОС. В результате производство дизтоплива на завода снизилось почти вдвое — с 10,6 до 6 тысяч тонн в сутки, а бензина — на четверть, до 5,7 тысячи тонн в день.

Следом, 13 марта, пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом в том числе Москву и область. После пожара на заводе остановили две установки — АТ-6 и АВТ-4. В результате завод потерял треть производства бензина (3,3 тысячи тонн в сутки) и больше половины — дизтоплива (5,8 тысячи тонн в сутки), подсчитал Reuters.

Падение производства уже вызвало скачок оптовых цен на топливо. В понедельник тонна АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоила 63 361 рубль — рекордно дорого с сентября и на 12% дороже, чем в начале марта. Стоимость АИ-92 достигла максимума с октября — 50 957 рублей за тонну, а зимнего дизеля — с ноября (65 481 рубль за тонну).