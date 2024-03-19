Сняты ограничения на продажу товаров в магазинах duty free по весу и габаритам 1 19.03.2024, 22:47

Изменения внесла Евразийская экономическая комиссия.

Соответствующее изменение в перечень товаров, в отношении которых не применяется таможенная процедура беспошлинной торговли, внесла Евразийская экономическая комиссия. Отметим, что ограничения сохранят свое действие в Армении.

Ранее существовал запрет на реализацию тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см). Также из-под запрета вывели товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, если они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую тару в виде готовых изделий.

В ЕЭК отметили, что это решение принято в рамках соответствующего запроса бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли.