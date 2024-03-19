Лидеры ЕС на этой неделе обсудят перевод экономики на «военные рельсы» 19.03.2024, 23:34

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Шарль Мишель

Письмо Шарля Мишеля.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал поставить экономику Евросоюза на «военные рельсы». Эта тема станет предметом обсуждения на саммите лидеров ЕС 21−22 марта, сообщается в письме-приглашении участникам саммита.

По словам Мишеля, Европа стоит перед переломным моментом и ей нужно немедленно действовать и проявлять «непоколебимую решимость».

Кроме этого, Евросоюзу стоит сосредоточиться на быстром предоставлении военной помощи Украине, эффективно внедрять санкции против РФ и продвигать усилия по использованию доходов от замороженных российских активов, подчеркнул Мишель.

«В течение десятилетий Европа не инвестировала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пришло время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на „военные рельсы“», — заявил президент Европейского Совета.

В частности, переход в режим военной экономики означает увеличение расходов на оборонную промышленность.

Как заявил Мишель, европейская оборонная промышленность должна иметь доступ к частным и государственным фондам и уменьшить регуляторное давление и барьеры. На саммите 21−22 марта будут обсуждаться, в частности, вопросы расширения Евросоюза и проведения реформ.

В то же время председатель Евросовета подчеркнул важность предотвращения эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и проблем в сельском хозяйстве, которые также обсудят на саммите.

18 марта Шарль Мишель заявил, что Россия представляет серьезную военную угрозу европейскому континенту и глобальной безопасности. Если ЕС не окажет достаточно помощи Украине для сдерживания РФ, то Европа будет следующей, предупредил он.