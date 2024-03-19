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Лидеры ЕС на этой неделе обсудят перевод экономики на «военные рельсы»

  • 19.03.2024, 23:34
  • 1,466
Лидеры ЕС на этой неделе обсудят перевод экономики на «военные рельсы»
Шарль Мишель

Письмо Шарля Мишеля.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал поставить экономику Евросоюза на «военные рельсы». Эта тема станет предметом обсуждения на саммите лидеров ЕС 21−22 марта, сообщается в письме-приглашении участникам саммита.

По словам Мишеля, Европа стоит перед переломным моментом и ей нужно немедленно действовать и проявлять «непоколебимую решимость».

Кроме этого, Евросоюзу стоит сосредоточиться на быстром предоставлении военной помощи Украине, эффективно внедрять санкции против РФ и продвигать усилия по использованию доходов от замороженных российских активов, подчеркнул Мишель.

«В течение десятилетий Европа не инвестировала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пришло время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на „военные рельсы“», — заявил президент Европейского Совета.

В частности, переход в режим военной экономики означает увеличение расходов на оборонную промышленность.

Как заявил Мишель, европейская оборонная промышленность должна иметь доступ к частным и государственным фондам и уменьшить регуляторное давление и барьеры. На саммите 21−22 марта будут обсуждаться, в частности, вопросы расширения Евросоюза и проведения реформ.

В то же время председатель Евросовета подчеркнул важность предотвращения эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и проблем в сельском хозяйстве, которые также обсудят на саммите.

18 марта Шарль Мишель заявил, что Россия представляет серьезную военную угрозу европейскому континенту и глобальной безопасности. Если ЕС не окажет достаточно помощи Украине для сдерживания РФ, то Европа будет следующей, предупредил он.

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