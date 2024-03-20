Политолог: Лукашенко в отчаянии начал сливать информацию 1 20.03.2024, 13:54

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Ничем хорошим для диктатора это не закончится.

В Беларуси проходит внезапная проверка боеготовности войск. Лукашенко направил технику и военные подразделения к границам Литвы — на фоне заявлений российской пропаганды о необходимости «наказать» страны Балтии.

Чем могут закончится для белорусского диктатора подобные «игры» на стороне Москвы? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Aлександром Мусиенко:

— Выделю несколько важных моментов. Во-первых, меньше всего я переживаю за Лукашенко, а больше — за белорусов. Речь ведь идет о стране, людях. Так вот эти игры точно ничем хорошим для Беларуси не закончатся.

Какой интерес у народа Беларуси играть в эскалацию против Литвы? Никакого! Поэтому точно проигрывает Беларусь, поскольку, снова из-за действий Лукашенко пострадают люди и государство.

Во-вторых, на Беларусь, ее войска и изгоя Лукашенко смотрят, как на полноценного члена «команды» Путины, который выполняет все его прихоти. Надо отправить войска на литовскую границу — отправим. Надо отправить к Украине — отправим.

В-третьих, проведение проверки боеготовности в непосредственной близости к границе государства, которое сейчас ничем не угрожает, свидетельствует об эскалации. Напомню, что Россия тоже начинала с того, что мотивировала масштабными учениям у границ Украины и Беларуси действия по подготовке к агрессии.

Еще подчеркну парадоксальную вещь. У Лукашенко настолько развит инстинкт самосохранения лично себя, что он же пытается всячески подавать сигналы Западу. То информация какая-то выйдет о подготовке к проверке боеготовности, про подразделения, то какой-то план учений вылезет.

Я слежу за этим и вижу, что идет сознательный слив информации. То есть он как будто пытается предупредить Запад о следующих шагах Путина. Это исходя из его инстинкта самосохранения, он пытается пропетлять, мол, меня заставили.

Белорусам нужно понимать, что ничего хорошего из того, что Россия втягивает Беларусь в эскалацию сначала против Украины, а сейчас против Литвы не выйдет. Это отразится на каждом белорусе.