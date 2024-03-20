Мошенники уговорили работника «Беларуськалия» оформить кредит на 5000 рублей 20.03.2024, 15:25

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У истории — нестандартная развязка.

Один из работников «Беларуськалия» попал в неприятную ситуацию: мошенники уговорили его оформить кредит, который он теперь должен выплачивать банку. Однако мужчине удалось добиться, чтобы финучреждение не начисляло проценты по такому займу. Эту историю рассказывает 1prof.by.

Мужчина в 2022 году оформил на себя кредит в банке на 5 лет. Сделать это его уговорили мошенники. Ежемесячный платеж по займу составлял больше 300 рублей, из которых 156 рублей были проценты за пользование средствами.

Однако работнику «Беларуськалия» удалось добиться, чтобы банк не начислял процент. Он обратился в профком предприятия, который помог подготовить документы в финучреждение. Там согласились не взимать проценты, которые за три оставшихся года составили бы 5616 рублей (за предыдущие два года, когда мужчина выплачивал проценты, переплаты ему не простили, по всей видимости).

С 1 января этого года Нацбанк ввел возможность обращаться в банки с просьбой не взимать проценты по оформленным кредитам, если их взяли вследствие уговоров мошенников.

«Основанием для обращения в банк с заявлением служит наличие у лица постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании его потерпевшим в результате хищения, в том числе путем модификации компьютерной информации, мошенничества и других действий, — отмечают в Федерации профсоюзов. — Сумма процентов за пользование кредитными средствами зачастую превышает сумму основного долга по кредиту».