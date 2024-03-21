Одну из первых в мире Honda продали на аукционе за $80 тысяч 2 21.03.2024, 10:22

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Как выглядит миниатюрный раритет?

В США на аукционе Bring a Trailer продали Honda S600 1966 года. За компактное авто заплатили 80 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Довольно высокая цена Honda S600 объясняется тем, что это одна из первых моделей японской марки. Как известно, изначально Honda выпускала мотоциклы, а автомобили начали производить с 1963 года. Сначала появился кабриолет Honda S500, а через год презентовали его улучшенную версию S600.

Всего было выпущено 11 284 кабриолета. Honda S600 Roadster стала первой моделью японского бренда, которую начали экспортировать в другие страны.

Миниатюрный спорткар Honda S600 Roadster достигает всего 3,3 м в длину и весит всего 715 кг. Кабриолет оборудован высокооборотной 0,6-литровой четверкой мощностью 57 л. с., как у мотоциклов. С 4-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Конкретно этот кабриолет Honda S600 окрашен в белый цвет, как и болиды японской марки в «Формуле-1». Авто прошло реставрацию и капремонт двигателя, а его пробег составляет 87 тыс. км.