Россия без юаней: Китай начал отказываться от сотрудничества с оккупантом 1 21.03.2024, 17:10

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У Кремля есть два выхода из ситуации, но оба «не очень».

Китайские банки отказываются работать с российскими компаниями и проводить переводы на их адреса, пишут российские СМИ. Из-за этого у страны-оккупанта заканчиваются резервы юаней, пишет корреспондент 24 канала Татьяна Стельмах.

У России заканчиваются юани

Такие действия со стороны Китая были обусловлены не без участия США, которые в начале января пригрозили стране вторичными санкциями.

По состоянию на 1 января 2024 года в российских банках осталось юаней в эквиваленте 6,8 миллиарда долларов. Это на 25,7% меньше показателей ноября. Например, в феврале 2023 года сумма составила 14,1 миллиарда долларов в эквиваленте.

Такое падение может угрожать уменьшением импорта для России, потому что КНР ведет торги только в национальной валюте. Это критически, ведь Москва сейчас, как никогда, зависит от сотрудничества с Китаем.

Поэтому сейчас у России два выхода из этой ситуации, чтобы избежать товарных дефицитов:

• перейти на бартер – такое решение предлагают некоторые депутаты;

• найти обходной путь через сторонние валюты – это может привести к росту цен.

Какие страны закупают больше всего российской продукции

• Испания – 40%, отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза – 850 тысяч тонн против 96 тысяч тонн за аналогичный период прошлого сезона,

• Италия – 35%, закупки выросли в 7,7 раза – 812 тысяч тонн против 105 тысяч тонн,

• Бельгия – 17%. Рост в 3,7 раза – 198 тысяч тонн против 52 тысяч тонн,

• Греция – увеличила закупки в 1,9 раза – 160 тысяч тонн против 85 тысяч тонн,

• Латвия – отгрузки в эту страну упали до 105 тысяч тонн с 410 тысяч тонн годом ранее.