Беларусь уступила Черногории в товарищеском матче
- 21.03.2024, 22:06
Футбольный матч состоялся в турецкой Анталье.
21 марта национальная сборная по футболу провела товарищеский матч против команды Черногории. Игра состоялась в турецкой Анталье. Белорусы уступили — 0:2.
Черногорцы обеспечили себе победу в первом тайме. На 27-й минуте лучший футболист Беларуси прошлого года Макс Эбонг неудачно обработал мяч, чем тут же воспользовались соперники. Адам Маручиш открыл счет. А перед самым перерывом отличился Никола Крстович.
26 марта Беларусь сыграет в гостях товарищеский матч со сборной Мальты, а в июне ей предстоит домашний спарринг с россиянами.