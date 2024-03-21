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Беларусь уступила Черногории в товарищеском матче

  • 21.03.2024, 22:06
Беларусь уступила Черногории в товарищеском матче

Футбольный матч состоялся в турецкой Анталье.

21 марта национальная сборная по футболу провела товарищеский матч против команды Черногории. Игра состоялась в турецкой Анталье. Белорусы уступили — 0:2.

Черногорцы обеспечили себе победу в первом тайме. На 27-й минуте лучший футболист Беларуси прошлого года Макс Эбонг неудачно обработал мяч, чем тут же воспользовались соперники. Адам Маручиш открыл счет. А перед самым перерывом отличился Никола Крстович.

26 марта Беларусь сыграет в гостях товарищеский матч со сборной Мальты, а в июне ей предстоит домашний спарринг с россиянами.

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