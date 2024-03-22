«У меня в связи с этим глубоко личный вопрос» 3 22.03.2024, 9:30

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Вместо «процветания» у «Белшины» — убытки.

Европейский союз по решению Европейского суда снял санкции против Белшины. Но я недоумеваю не потому, что Европейский союз снял эти санкции. Ну снял и снял. Санкции Европейского союза – личное дело Европейского союза. Я немножко недоумеваю из-за причины, по которой он это сделал, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Санкции против Белшины Европейский союз ввел из-за того, что Белшина, по мнению Европейского союза была важным источником финансирования для беларусской власти. А Белшина пошла в Европейский суд и доказала Европейскому суду, что никаким источником финансирования для беларусской власти она не была. А была совсем наоборот. Источником расходов и головной боли. Потому что прибылей Белшина не получала, а получала сплошные убытки. И вот поскольку Белшина доказала, что она была убыточной, то Европейский союз решил, что для санкций против Белшины нет формальных оснований.

И я немножечко озадачен. Кое-кто же нам недавно рассказывал, как он поднял Белшину с колен и направил ее на путь истинного экономического процветания. Потому что «мировой спрос на вашу продукцию бешеный». И телевизор нам регулярно рассказывал, как кое-кто вытащил Белшину из финансовой бездны и, опять, же направил ее на путь истинного процветания. Ну ты в курсе. Кое-кто в телевизоре может кого угодно направить на путь истинного процветания.

То есть, в телевизоре у Белшины процветание. А в балансе, который Белшина показала Европейскому суду в графе «процветание» записано «убытки». И конечно, я недоумеваю над это трагической жизненной коллизией. Потому что в геометрии Эвклидова экономического пространства процветание и убытки между собой не пересекаются. Как те параллельные прямые. Процветание и убытки пересекаются между собой только в неэвклидовой геометрии беларусского телевизора.

И получается, что либо Белшина соврала Европейскому суду, либо телевизор про ее процветание нам немножко преувеличил. Но телевизор же нам врать не будет. Он же не так устроен, чтоб нам врать. Это с одной стороны. А с другой стороны, балансы же тоже врать не умеют. И если Белшина смогла убедить Европейский суд в том, что она убыточная, то значит у Белшины были для этого убедительные бухгалтерские основания.

Опять же. Нам-то с тобой, в отличие от Европейского суда, балансов Белшины давно не показывали. Нам с тобой только на пальцах рассказывали про ее процветание. А конкретные цифры экономического процветания нам последний раз показывали в 2020 году. Тогда экономическое процветание Белшины оценивалось в 190 миллионов рублей убытков.

И вот у меня есть в связи с этим один, глубоко личный вопрос. Мне интересно, сколько еще процветающих в телевизоре беларусских заводов могли бы как та Белшина доказать Европейскому суду, что они не являются источниками финансирования для белорусской власти. Потому что в графе процветание у них тоже записаны сплошные убытки.