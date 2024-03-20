Суд ЕС снял санкции с «Белшины» 17 20.03.2024, 17:23

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Решение появилось на сайте суда.

Суд Европейского союза в Люксембурге снял санкции с белорусского госпредприятия «Белшина», введенные из-за репрессий в стране. Решение было опубликовано на сайте суда.

ОАО «Белшина» попала в санкционный список ЕС 2 декабря 2021 года из-за продолжающихся репрессий в Беларуси. Предприятие включили в список на основании того, что оно «является одной из ведущих государственных компаний в Беларуси» и «существенный источник доходов режима Лукашенко». Кроме того, на включение в санкционный список повлияло то, что сотрудники «Белшины», бастовавшие в 2020 году, были уволены, а значит, предприятие «несет ответственность за репрессии против гражданского общества».

Как и многие другие беларусские предприятия, ОАО «Белшина» обжаловало решение Совета ЕС в Европейском суде.

По мнению суда, Совет ЕС не смог доказать, что «Белшина» представляет собой «существенный источник доходов режима Лукашенко», и что белорусское государство напрямую извлекает выгоду из доходов предприятия, поскольку «Белшина» предоставила финансовые документы, доказывающие, что перед включением в санкционный список была убыточным предприятием, которое не приносило прибыли.

В итоге Суд ЕС постановил снять санкции с предприятия и обязал Совет ЕС выплатить судебные расходы.