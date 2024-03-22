На окраине Минска продают дорогой коттедж, который спрятали от посторонних глаз 22.03.2024, 10:22

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Фото: realt.by

Его стоимость кусается.

В Минске на улице Зацень продается оборудованный техникой огромный коттедж, его площадь больше 300 «квадратов». Рядом в районе — «определенная социальная среда» (подробности этой позиции не уточняют). Объект построили в 2010 году, хотя и сегодня он выглядит довольно современно. Правда, стоимость недвижимости кусается, далеко не каждому белорусу она окажется по карману, пишет «Зеркало».

Двухуровневый коттедж находится на участке почти 15 соток недалеко от МКАД. Его в 2010 году построили из газосиликатных блоков,. Дом утеплили, оштукатурили и обшили доской, на крыше уложили металлочерепицу.

Фото: realt.by

Стены внутри дома окрашены, в жилых комнатах — итальянские обои. Напольное покрытие в комнатах — пробка, а там, где уложен керамогранит, сделали пол с подогревом. Потолки смонтированы из гипсокартона, их высота варьируется от 3 до 6 метров. Межкомнатные двери из шпона.

Фото: realt.by

В коттедже установлена система приточной вентиляции, подведено центральное водоснабжение, отопление на газу, есть система охранной сигнализации.

Общая площадь дома составляет чуть больше 320 «квадратов», из них почти 130 «квадратов» — жилые помещения. В коттедже есть три жилые комнаты, три санузла, гостиная с панорамными окнами, которая объединена с кухней (их совместная площадь почти 80 м²). Также есть кабинет, две гардеробные, подсобные помещения, котельная, инвентарная, СПА-зона, гараж.

Фото: realt.by

На кухне установлена польская мебель со встроенной техникой: посудомоечной машиной, индукционной варочной поверхности, духовым шкафом и микроволновой печью, вытяжкой, холодильником, фильтром для очистки воды.

Фото: realt.by

Есть три изолированные жилые комнаты с итальянской мебелью: хозяйская спальня 21,5 м² и детские спальные комнаты площадью более 16 «квадратов» каждая. К большой спальне примыкают санузел и гардеробная комната. Из каждой комнаты есть собственный выход на террасу, которая проходит по периметру дома.

Фото: realt.by

На цокольном этаже есть СПА-зона с бассейном и циркулярным душем, финской сауной. Там же расположена отдельная кухонная зона с мебелью и техникой. В подвальном помещении размещена техника для обслуживания дома: отопительное оборудование, система очистки воды, приборы учета, канализационная система, центральный встроенный бесшумный пылесос.

Фото: realt.by

Вокруг дома проходит терраса, она оснащена стеклянным ограждением и тканевым навесом. На территории дома достаточно места для отличного отдыха, есть уголок со спортинвентарем, а также место, где расположен казан.

Фото: realt.by

В доме и на участке рядом с ним установлено видеонаблюдение, есть видеодомофон с системой автоматического открытия дверей. Территория возле дома полностью закрыта.

Фото: realt.by

Стоит недвижимость 2 725 044 рубля, или 840 000 долларов (за «квадрат» выходит 8500 рублей, или 620 долларов).