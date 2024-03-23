Канадская спортсменка побила 101-летний рекорд на ЧМ-2024 по фигурному катанию 23.03.2024, 1:41

В возрасте 40 лет.

Канадцы Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам завоевали золото на чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, который проходит в Монреале.

Серебро выиграла пара из Японии — Рику Миура и Рюичи Кихара. Третье место занял бывший россиянин Никиты Володин, который сейчас выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе.

По данным Yahoo News, для канадской пары это первое золото ЧМ в карьере. В то же время 40-летняя Стеллато-Дудек стала самой возрастной спортсменкой независимо от дисциплины катания на коньках, которая выигрывала чемпионат мира.

Канадская фигуристка превзошла рекорд, установленный Людовикой Якобссон — она выиграла титул в парах для Финляндии в 1923 году в возрасте 38 лет. Об этом сообщает историк конькобежного спорта и спортивный журналист Фил Герш.