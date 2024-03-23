ЦНС при ВСУ: Режим Лукашенко готовит новую военную доктрину 18 23.03.2024, 18:54

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Беларусь готовит новую военную доктрину, предусматривающую давление на страны Запада в интересах страны-агрессора РФ. Об этом 23 марта в Telegram проинформировал Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

Отмечается, что в Беларуси завершается подготовка проектов концепции нацбезопасности и военной доктрины.

«Обновленные документы не содержат положений о запрете размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Таким образом, Александр Лукашенко будет иметь формальную возможность присоединиться к ядерному шантажу западных стран, который осуществляет РФ», – говорится в сообщении.

Как указали в ЦНС, утверждение доктрины планируется в годовщину трагедии на ЧАЭС, во время заседания «Всебелорусского народного собрания» 24–25 апреля.

«Это и есть «стабильность правления диктатора», когда твоя страна со временем становится оккупированной и ее последовательно втягивают в войну», – сказано в сообщении.