Лукашенко просчитался с комбайнами 7 24.03.2024, 9:33

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«Гомсельмаш» вкладывается в рискованный проект.

Путинские и лукашистские СМИ трубят о начале производства на тамбовском заводе «Титан» беспилотных комбайнов. Проект реализуется совместно с белорусским «Гомсельмашем».

«Гомсельмаш», как пишет читатель сайта Charter97.org, заставили в январе 2023г. присоединить висящий на грани банкротства военный «Гомельский радиозавод».

Последний специализировался на производстве радиотехнического оборудования, которое используется при дистанционном управлении.

«Основной продукцией нового производства скорей всего станут различные виды военных наземных беспилотников. У россиян на сегодняшний день «успехи» в производстве этих «вундервафлей» только на словах. На поле боя были неудачные попытки применения опытных образцов», —пишет читатель Charter97.org.

«Не устаёт удивлять «гениальность» режимов. Вбухать уйму денег в производство на Тамбовщине, находящейся под ударами Украины с осени 2023г., могут только «крепкие» хозяйственники», — резюмирует читатель.