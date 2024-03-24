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РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и «Шахедами»

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  • 24.03.2024, 10:20
  • 3,578
РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и «Шахедами»

Целью оккупантов остаются объекты критической инфраструктуры.

В ночь на 24 марта россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Целью оккупантов остаются объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Телеграм-канале написал мэр Львова Андрей Садовый, комментируя последствия ракетной атаки по Львовской области.

«Предварительно известно, что на наш регион летело около 20 ракет и 7 шахедов. Цель - объекты критической инфраструктуры», - написал он.

По его словам, во Львове прилетов не зафиксировано.

«Известно об обстрелах на Львовщине. О последствиях сообщит областная власть. Спасибо всем кто держит наше небо! Вы - титаны! Все, кто был сегодня в укрытии - тоже молодцы!», - написал Садовый.

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