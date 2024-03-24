Польша не выпускает в Беларусь некоторые транзитные автомобили 1 24.03.2024, 10:26

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Нужен специальный документ.

Польша перестала выпускать в Беларусь транзитные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра. Сообщение об этом со ссылкой на главу польской таможни и фотографию соответствующего оповещения на границе появились в телеграм-чате «Граница Польша», заметил «Белсат».

Ограничение затрагивает автомобили BMW и концерна VAG, выпускающего марки Volkswagen, Audi, Seat, Škoda и другие. Собственники автомобилей перечисленных марок должны предоставить на таможне документ от производителя, подтверждающий право на экспорт машины за пределы Евросоюза.

В этом документе должно быть указано, что производитель знает, кто продает и кто покупает автомобиль, а сделка не вызывает опасений касательно возможного обхода международных санкций. Кроме того, производитель должен подтвердить, что знает конечного собственника автомобиля и уверен, что машина будет перемещаться транзитом через территорию Беларуси или России в третье государство и во время транзита не будет перепродана.

Кроме того, собственник автомобиля должен подписать заявление, что знает об ответственности за фальсификацию такого документа.

В конце объявления о новом ограничении дается ссылка на санкционное решение Совета Евросоюза № 833/2014.