В апреле белорусов ждут новые условия от банков 25.03.2024, 13:42

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Целый ряд изменений.

Финансовый сектор выкатил изменения, которые затронут жизнь клиентов, пишет сайт banki24.by.

Паритетбанк сообщил о внесении изменений в части условий банковского обслуживания по продуктам Дебетовая и Зарплатная карточки с манибэком (КОМБОкарта), которые вступают в силу с 1 апреля.

В частности, увеличен размер ежемесячной платы за обслуживание физической карты Белкарт до 2,99 BYN с одновременным введением критериев бесплатности. Кроме того, снижается размер ежемесячной платы за обслуживание виртуальной карты Mastercard до 3,99 BYN.

Также уменьшатся лимиты на снятие наличных в банкоматах банков-партнеров до 500 BYN/мес. и повысится процент за снятие наличных до 4%.

Банк внес изменения в условия продукта КОМБОкарта в части введения акционных ежеквартальных категорий с начислением повышенного манибэка в размере до 3%. Еще банк снижает процент начисления на остаток по счету до 0,01% годовых и вводит ограничения на минимальную сумму выплаты манибэка в размере 5 BYN.

МТБанк информировал, что с 1 апреля вводится плата за ежемесячное обслуживание текущего счета и счета с карточкой в долларах США и (или) евро, открытого на имя физлица-нерезидента, при наличии остатка на последний рабочий день месяца, превышающего 4,99 USD или 4,99 EUR соответственно.

Плата установлена в размере 10 BYN и будет списываться со счета клиента в последний рабочий день месяца по курсу НБРБ на дату списания.

Также с 1 апреля заключение договоров об использовании банковской платежной карточки на условиях тарифного плана Visa Classic с физлицами-нерезидентами будет осуществляться только в рамках пакета услуг «Оптимум».

Местный Сбер Банк уведомил, что с 1 апреля за обслуживание карточки «КартаFUN» устанавливается ежемесячная плата в размере 3,99 BYN.

При этом вознаграждение не взимается в случае выполнения в расчетном периоде условия безналичного оборота по банковским платежным карточкам к основному счету — не менее 500 BYN/месяц. В расчете участвуют транзакции, отраженные по счету в текущем периоде. Операции, совершенные по карточке в расчетном периоде, но отраженные в следующем периоде, будут участвовать в расчете следующего периода. Вознаграждение не взимается и в случае отсутствия операций по карте.

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