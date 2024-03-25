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Брата пропавшего в «Крокусе» белоруса позвали на опознание

  • 25.03.2024, 14:11
  • 2,746
Брата пропавшего в «Крокусе» белоруса позвали на опознание

Его тело сильно обгорело.

Вечером 24 марта в квартире жителя Барановичей Виталия Кулика раздался телефонный звонок. Собеседник на том конце провода приглашал членов семьи выехать в Москву на опознание родственника, погибшего в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, пишет барановичская газета «Наш край».

— Мы с супругой сразу же выехали в Москву, — рассказал Виталий. — Мой брат, Вадим, работал охранником в этом концертном зале и как раз дежурил в день теракта. О трагедии мне сообщила общая знакомая вечером 22 марта. Я сразу же позвонил Вадиму в 22.00, но его телефон не отвечал. Все это время с ним пытались связаться многие родственники, друзья, знакомые — безрезультатно. И вот — страшный вечерний звонок 24 марта. Наши последние надежды разрушились.

Виталия Кулика предупредили, что, возможно, придется проводить геноскопическую экспертизу для установления его личности, так как человек сильно обгорел, и поэтому придется задержаться.

— По той информации, которой мы владеем, Вадим оказался на пути бандитов и до последнего спасал людей, — рассказал Виталий Кулик.

По словам брата, Вадим лет 7–8 работал охранником в «Крокус Сити Холле». Раз-два в месяц приезжал домой. В очередную командировку в Россию он уехал всего лишь за два дня до трагедии.

4 июня Вадиму Кулику исполнилось бы 45 лет. У него есть дочь. Ранее он был начальником штаба линейного отделения милиции в Барановичах.

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