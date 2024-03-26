Мошенники придумали новую хитрую схему для обмана белорусов 2 26.03.2024, 9:28

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Будьте осторожны.

В Минске выявлена новая схема кибермошенников. Они присылают фишинговые ссылки под видом возврата предоплаты за аренду квартир.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, в милицию уже обратились четверо потерпевших минчан. В общей сложности у них похитили около 2000 рублей.

По словам одной из потерпевших, она нашла объявление о сдаче квартиры, созвонилась с собственниками через Viber. В ходе разговора у нее выясняли различные подробности и обещали, что с высокой вероятностью примут решение в ее пользу. Девушка перевела предоплату. Позднее арендодатель ответил, что жилье уже сдано, и прислал ссылку для возврата денег. Потерпевшая ввела реквизиты своей карты, и у нее списали все средства с нее.

Возбуждены уголовные дела.