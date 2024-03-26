Яиц в России стало еще меньше 8 26.03.2024, 10:54

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Несмотря на обещания Кремля.

В России продолжает сокращаться производство куриных яиц, несмотря на обещания Путина улучшить ситуацию.

По итогам января—февраля 2024 года в стране было выпущено на 1,8% меньше этой продукции, чем годом ранее. В натуральном выражении птицефабрики произвели 6,11 млрд штук, или на 110,1 млн яиц меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росптицесоюза.

Только за февраль производство куриных яиц сократилось год к году на 1,5%, а месяц к месяцу — на 7,5%, до 29,3 млрд штук. При этом месячный объем выпуска остается ниже прошлогоднего с сентября 2023 года, а сам продукт вошел в число наиболее подорожавших на продовольственном рынке.

По данным Росстата, средние потребительские цены на яйца с января по декабрь 2023 года выросли в 1,6 раза, до 132,45 росс. руб. за десять штук. В феврале этого года десяток стоил в среднем 129,17 руб.

Путин в декабре назвал ситуацию с ценами на яйца «сбоем в работе правительства» и объяснил динамику ростом спроса в условиях ограничения предложения. «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь», — отметил Путин.

Чтобы стабилизировать цены, правительство ввело беспошлинные квоты на импорт 1,2 млрд яиц в 2024 году. Минсельхоз сообщил, что птицефабрики собираются увеличить производство продукта.

Снижение производства куриных яиц связано со вспышками гриппа птиц, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Не все птицефабрики, где в 2023-м были выявлены вспышки болезни, восстановили производство, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он добавил, что процесс восстановления может занять от нескольких месяцев до полутора лет.

По данным Росптицесоюза, на 1 марта 2024 года на всех сельхозпредприятиях страны было 465,3 млн голов птицы, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Сокращение предложения куриных яиц заметно, но пока не сказывается на ценах, говорит источник «Коммерсанта» среди ретейлеров. Многие крупные производители заключили соглашения о сдерживании отпускных цен, а производители продуктов питания могли частично переключиться на импортные яичные продукты, пояснил собеседник. По его словам, баланс спроса и предложения на рынке будет виден по итогам сезона высокого спроса на Пасху.