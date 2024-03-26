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В Бресте рассылают повестки военнобязанным

  • 26.03.2024, 13:29
  • 1,370
В Бресте рассылают повестки военнобязанным

Их отправят на сборы.

Военные комиссариаты Брестской области в рамках проверки боевой готовности осуществляют призыв и отправку военнообязанных в одну из воинских частей вооруженных cил. Всего призовут более 1000 человек, пишет БЕЛТА.

«В нашем государстве уже в течение двух недель проходит проверка вооруженных сил. Военные комиссариаты Брестской области со вчерашнего дня начали оповещение, сбор и — с 26 марта — поставку военнообязанных в одну из воинских частей ВС. Сегодня в основном отправляем офицеров и оргядро», — рассказал военный комиссар Олег Коновалов.

В вооруженные силы призовут более 1 тысячи военнообязанных. Их отправка в Брестской области будет продолжаться в течение недели. Первые военнообязанные сегодня прибыли в Брест на сборный пункт для отправки. Во время военных сборов им предстоит восстановить навыки по своим военно-учетным специальностям. Они ознакомятся с новыми образцами вооружения и военной техники.

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