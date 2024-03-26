В Таиланде российская туристка ударила ногой женщину на 8 месяце беременности 10 26.03.2024, 15:48

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Вину признала, а для своих действий нашла бессмысленное оправдание.

В Таиланде российская туристка по имени Елена Куприянова напала на беременную хозяйку семейного кафе на острове Панган. Женщина на восьмом месяце беременности получила от гражданки страны-агрессорки удар ногой в область паха, а все из-за элементарной просьбы – разуться перед входом в заведение.

41-летняя Куприянова оказалась на скамье подсудимых – ей грозит депортация. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на Bangkok Post.

Заявление в суд на неадекватную туристку подала пострадавшая, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента.

Куприянова свою вину признала, а для своих позорных действий нашла бессмысленное оправдание – у нее якобы была менструация, повлиявшая на резкие смены настроения. Именно это, по мнению россиянки, должно было оправдать то, что она избила беременную женщину из-за просьбы снять обувь перед входом в семейное кафе.

Конечно, на судью эти аргументы не возымели действия. Туристку из РФ оштрафовали на 500 бат (530 гривен) и приговорили к условному 15-дневному тюремному заключению. Впрочем, теперь Куприяновой также грозит депортация из Таиланда. Россиянка подчеркнула, что ее тайская виза действительна до 22 мая, однако после отбытия срока заключения въездной документ агрессивной туристки, вероятно, аннулируют.

В источнике отмечается, что этот инцидент стал последним в ряде сообщений о плохом поведении туристов. Министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул отреагировал на обеспокоенность общественности по поводу увеличения количества таких инцидентов, пообещав, что иностранцы, нарушающие законы Таиланда, будут привлечены к ответственности.

По словам министра, решение об аннулировании визы принимается в каждом конкретном случае, и это не означает, что каждый иностранец, нарушивший закон, будет депортирован. Согласно статистике, собранной Королевской полицией Таиланда с октября прошлого года по этот месяц, 614 туристов были привлечены к ответственности за совершение преступления в Таиланде, а 98 из них были в конце концов депортированы.