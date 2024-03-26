Лукашенко: Мы стали космической державой 36 26.03.2024, 19:10

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Диктатор заявил, что «потихоньку сбрасывает лапти».

Полет белорусского космонавта на МКС стал одной из тем во время общения Александра Лукашенко с журналистами во время рабочей поездки в Ошмянский район 26 марта.

Диктатор напомнил, что в свое время был свидетелем неудачного запуска белорусского спутника «БелКА». Но руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов успокоил Александра Лукашенко, детально изложив, что произошло и по каким причинам. Дело было в аккумуляторах, один из которых не сработал, и старт был автоматически отменен. После случившегося были проведены дополнительные проверки.

— Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. Я радуюсь вместе с вами, что мы достигли вершины в космосе. Мы действительно стали космической державой, — сказал Лукашенко.

При этом, подчеркнул он, вопрос о строительстве собственного космодрома или созданию ракет не стоит.

— Мы потихоньку «лапти» сбрасываем и надеваем нормальную обувь. Чтобы никогда про вас не говорили после меня, что вы лаптежники.