Сборная Грузии по футболу впервые в истории вышла в финальную часть Евро 3 26.03.2024, 22:50

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В решающем матче грузины обыграли в серии пенальти греков.

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2.

До этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьи, семь поражений.

Сборная Грузии, лидером которой является полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.

Главным тренером грузинской команды является Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.

Греки последний раз играли на Евро-2012, где дошли до 1/4 финала. В 2004 году сборная Греции стала победительницей чемпионата Европы.