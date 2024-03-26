закрыть
26 марта 2024, вторник, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Брестского района заплатил за брусок дерева $680

3
  • 26.03.2024, 23:13
  • 1,480
Житель Брестского района заплатил за брусок дерева $680

Думал, что в коробке телефон.

Житель агрогородка под Брестом стал жертвой мошенника при покупке мобильного телефона. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Потерпевший — 26-летний парень, который нашел в интернете объявление о продаже телефона популярного бренда за приемлемую сумму — 680 долларов. Связавшись с продавцом, он договорился о встрече, правда, ему поставили условие: деньги нужно передать в момент передачи телефона.

В результате парень встретился с продавцом и передал ему деньги, а сам взял коробку с телефоном. Когда пришел домой и распаковал гаджет, то увидел, что в коробке вместо телефона лежал деревянный брусок. Парень написал заявление в милицию.

Оперативники установили личность мошенника. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество, кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Деньги за «телефон» у него изъяли.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников