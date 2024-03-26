Житель Брестского района заплатил за брусок дерева $680 3 26.03.2024, 23:13

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Думал, что в коробке телефон.

Житель агрогородка под Брестом стал жертвой мошенника при покупке мобильного телефона. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Потерпевший — 26-летний парень, который нашел в интернете объявление о продаже телефона популярного бренда за приемлемую сумму — 680 долларов. Связавшись с продавцом, он договорился о встрече, правда, ему поставили условие: деньги нужно передать в момент передачи телефона.

В результате парень встретился с продавцом и передал ему деньги, а сам взял коробку с телефоном. Когда пришел домой и распаковал гаджет, то увидел, что в коробке вместо телефона лежал деревянный брусок. Парень написал заявление в милицию.

Оперативники установили личность мошенника. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество, кражу и грабеж. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Деньги за «телефон» у него изъяли.