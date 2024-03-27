закрыть
27 марта 2024, среда, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия не может получить деньги за нефть из Китая, Турции и ОАЭ

1
  • 27.03.2024, 10:28
  • 3,678
Россия не может получить деньги за нефть из Китая, Турции и ОАЭ

Все из-за санкций.

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными в отношении вторичных санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечает агентство, задержки платежей сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достичь двойной цели в области санкций - сорвать поступление денег в Кремль, чтобы наказать его за войну против Украины, не прерывая при этом глобальные энергетические потоки.

По данным восьми банковских и торговых источников, в последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

Банки, опасаясь вторичных санкций США, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника.

Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы, сообщили четыре источника.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщениях о том, что банки в Китае замедлили выплаты.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников