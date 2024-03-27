Украинские морпехи уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами на левобережье Днепра
- 27.03.2024, 16:51
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Видеофакт.
Украинские воины обнаружили контрольный наблюдательный пункт оккупантов на левобережье Днепра и уничтожили его, сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что аэроразведчики 1 отдельного батальона морской пехоты обнаружили расположение вражеского КСП на временно оккупированной территории.
На видео можно заметить, что возле здания находятся российские солдаты, которые затем спустились в подвал. Впоследствии к зданию подъехал фургон с оккупантами.
После этого по наблюдательному пункту был нанесен удар. Морпехи уточнили, что цель была уничтожена.