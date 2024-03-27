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Украинские морпехи уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами на левобережье Днепра

  • 27.03.2024, 16:51
  • 1,104
Украинские морпехи уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами на левобережье Днепра

Видеофакт.

Украинские воины обнаружили контрольный наблюдательный пункт оккупантов на левобережье Днепра и уничтожили его, сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что аэроразведчики 1 отдельного батальона морской пехоты обнаружили расположение вражеского КСП на временно оккупированной территории.

На видео можно заметить, что возле здания находятся российские солдаты, которые затем спустились в подвал. Впоследствии к зданию подъехал фургон с оккупантами.

После этого по наблюдательному пункту был нанесен удар. Морпехи уточнили, что цель была уничтожена.

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