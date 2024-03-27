СМИ: Производство гиперзвуковой ракеты «Циркон» обходится РФ в сумасшедшие деньги 1 27.03.2024, 18:55

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При этом неизвестно, смогли ли уже запустить ракету в серийное производство.

Разработка и выпуск гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон», которой Россия 25 марта ударила по Киеву, нуждалась в немалом количестве исследований и испытаний, направленных прежде всего на конструирование прямотического гиперзвукового двигателя, который и позволяет ракете развивать скорость до уровня гиперзвуковой.

Как пишет Defense Express, рассчитать точную стоимость ракеты «Циркон» почти невозможно, поскольку все данные о ее проектировании и производстве засекречены.

За разработку ракеты отвечало российское Научно-производственное объединение машиностроения, входящее в состав Корпорации «Тактические ракеты» и расположенное в Реуте Московской области. Работы над ней начали позже в 2011 году, а первые испытания прошли в 2015 году. В 2020 году российские чиновники заявили о первых успехах в испытаниях, а в октябре 2021 года было объявлено об успешном испытании ракеты при запуске с подводной лодки.

Если принимать во внимание аналогичный опыт США в работе над ракетой Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), также имеющей прямоточный гиперзвуковой двигатель, то только на создание готового изделия, без учета параллельных базовых научных работ, Пентагон выделил компании Raytheon 985 млн долларов в 2022 году. и еще 407,6 млн. долларов в январе 2024 года. Дополнительные средства пошли на подготовку мощностей для серийного производства этих ракет.

Если же принимать во внимание все оценочные расходы Пентагона США по теме гиперзвукового вооружения, то только на один 2023 год на эти исследования и работы было заложено 4,7 млрд долларов.

«Цену за единицу без учета затрат на разработку можно сравнить со стоимостью экспериментальных ракет с аналогичными прямотическими гиперзвуковыми двигателями. В частности, в профильных американских изданиях существуют оценки цены испытательной ракеты X-51A Waverider в 11-20 млн долларов за единицу, при общей стоимости программы в 200 млн долларов, которая состояла из четырех пусков», - отмечает Defense Express.

В то же время издание указывает, что, несмотря на все расходы, «Циркон» в итоге не выполняет свою голову цель – обход противоракетной обороны, поскольку, как показал опыт, может быть поражен новейшими противоракетными комплексами. Одна Россия предположительно продолжит атаки «Цирконом».

Журналисты также решили сравнить стоимость ракеты «Циркон» с заявленной как «гиперзвуковая» российской ракетой Х-47 «Кинжал», который на самом деле является твердотопливной ракетой, только ускоряющейся до гиперзвуковых скоростей. Так вот, приблизительная стоимость Х-47М2 «Кинжал» составляет примерно $10 млн. В то же время ракета с прямотическим гиперзвуковым двигателем будет стоить в разы, если не на порядок больше.

«В целом можно довольно осторожно предположить, что в нынешних условиях для РФ стоимость 3М22 «Циркон» довольно легко может составлять десяток миллионов долларов. А если учесть стоимость разработки, разделенную на количество изготовленных, то возможно получить совсем астрономические цифры», - говорится в материале.

Также сейчас сложно оценить темпы производства Россией ракет «Циркон», которая, вероятно, еще не запущена в серийное производство. Так, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии «Суспільному» заявлял, что в 2023 году Россия планировала изготовить около 20 «Цирконов», но эту программу выполнили не в полном объеме.