Солигорский «Шахтер» не сумел пробиться в четвертьфинал волейбольной Суперлиги 3 27.03.2024, 21:34

Белорусы проиграли обе встречи плей-офф волейбольного чемпионата России.

Солигорский «Шахтер» уступил «Енисею» и дома в квалификационном раунде плей-офф российской Суперлиги по волейболу. Итоговый счет – 1:3 (22:25, 26:28, 25:22, 19:25).

Исход всей дуэли решился по ходу матча. Гостям достаточно было выиграть два сета. В решающей партии подопечные Виктора Бекши отыграли три сетбола, но в итоге она все равно завершилась не в их пользу.