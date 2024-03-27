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Солигорский «Шахтер» не сумел пробиться в четвертьфинал волейбольной Суперлиги

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  • 27.03.2024, 21:34
Солигорский «Шахтер» не сумел пробиться в четвертьфинал волейбольной Суперлиги

Белорусы проиграли обе встречи плей-офф волейбольного чемпионата России.

Солигорский «Шахтер» уступил «Енисею» и дома в квалификационном раунде плей-офф российской Суперлиги по волейболу. Итоговый счет – 1:3 (22:25, 26:28, 25:22, 19:25).

Исход всей дуэли решился по ходу матча. Гостям достаточно было выиграть два сета. В решающей партии подопечные Виктора Бекши отыграли три сетбола, но в итоге она все равно завершилась не в их пользу.

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